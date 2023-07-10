Новости часа: Путин подписал закон об антимонопольных ограничениях для маркетплейсов в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал закон об антимонопольных ограничениях для маркетплейсов и агрегаторов. Нововведение стало частью пятого антимонопольного пакета, который относится к совершенствованию антимонопольного регулирования цифровых рынков.

Во вторник, 11 июля, на "Белорусской" начнется плановый ремонт эскалатора в переходе с Кольцевой линии метро. Об этом сообщил Дептранс.

Более месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде. Город приводят в порядок, сообщили местные власти.