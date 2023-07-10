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Политика

Новости часа: Путин подписал закон об антимонопольных ограничениях для маркетплейсов в РФ

Новости часа: Путин подписал закон об антимонопольных ограничениях для маркетплейсов в РФ

Мишустин заявил, что отрасли промышленности РФ должны обладать стойкостью к санкциям

Новости часа: в Кремле указали на отсутствие угроз для финансовой стабильности РФ

Песков подтвердил прошедшую встречу Путина с Пригожиным и командирами "Вагнера"

Песков рассказал о встрече Путина с Пригожиным 29 июня

Песков обвинил Турцию и Украину в нарушении условий возвращения командиров "Азова"

Новости часа: в Кремле прокомментировали текущий курс российской валюты

Новости часа: Песков прокомментировал колебания курса рубля

Песков: заявления Кремля и Лукашенко о ЧВК "Вагнер" сохраняют актуальность

В Кремле сообщили об угрозе диверсии со стороны Киева на ЗАЭС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал закон об антимонопольных ограничениях для маркетплейсов и агрегаторов. Нововведение стало частью пятого антимонопольного пакета, который относится к совершенствованию антимонопольного регулирования цифровых рынков.

Во вторник, 11 июля, на "Белорусской" начнется плановый ремонт эскалатора в переходе с Кольцевой линии метро. Об этом сообщил Дептранс.

Более месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде. Город приводят в порядок, сообщили местные власти.

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