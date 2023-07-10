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Экономика

Мишустин заявил, что отрасли промышленности РФ должны обладать стойкостью к санкциям

Мишустин заявил, что отрасли промышленности РФ должны обладать стойкостью к санкциям

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Российский автопром, машиностроение и другие отрасли промышленности должны обладать максимальной стойкостью к санкциям. Об этом заявил Михаил Мишустин на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром".

Как отметил глава кабмина РФ, предприятия в дальнейшей работе должны ориентироваться на насыщение внутреннего спроса и увеличение экспорта продукции с добавленной стоимостью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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