Мишустин заявил, что отрасли промышленности РФ должны обладать стойкостью к санкциям

Российский автопром, машиностроение и другие отрасли промышленности должны обладать максимальной стойкостью к санкциям. Об этом заявил Михаил Мишустин на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром".

Как отметил глава кабмина РФ, предприятия в дальнейшей работе должны ориентироваться на насыщение внутреннего спроса и увеличение экспорта продукции с добавленной стоимостью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.