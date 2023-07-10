Новости часа: в Кремле указали на отсутствие угроз для финансовой стабильности РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кремль однозначно не видит угроз финансовой стабильности РФ из-за курса рубля. Об этом рассказал пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.

Новая образовательная программа для врачей флагманских центров больниц стартует в Москве. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Ливни на федеральной территории Сириус прекратились, люди из подтопленных домов и гостиниц размещены в ПВР. Об этом рассказывают очевидцы.