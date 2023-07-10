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14:15

Экономика

Новости часа: в Кремле указали на отсутствие угроз для финансовой стабильности РФ

Новости часа: в Кремле указали на отсутствие угроз для финансовой стабильности РФ

Песков подтвердил прошедшую встречу Путина с Пригожиным и командирами "Вагнера"

Песков рассказал о встрече Путина с Пригожиным 29 июня

Песков обвинил Турцию и Украину в нарушении условий возвращения командиров "Азова"

Новости часа: в Кремле прокомментировали текущий курс российской валюты

Новости часа: Песков прокомментировал колебания курса рубля

Песков: заявления Кремля и Лукашенко о ЧВК "Вагнер" сохраняют актуальность

В Кремле сообщили об угрозе диверсии со стороны Киева на ЗАЭС

Новости часа: Песков прокомментировал угрозу диверсии на Запорожской АЭС

Песков заявил, что диверсия Киева на ЗАЭС может иметь катастрофические последствия

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кремль однозначно не видит угроз финансовой стабильности РФ из-за курса рубля. Об этом рассказал пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.

Новая образовательная программа для врачей флагманских центров больниц стартует в Москве. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Ливни на федеральной территории Сириус прекратились, люди из подтопленных домов и гостиниц размещены в ПВР. Об этом рассказывают очевидцы.

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