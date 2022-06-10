На поддержку предприятий народных промыслов выделят еще 500 миллионов рублей

На поддержку предприятий народных художественных промыслов дополнительно выделят полмиллиарда рублей. Об этом заявил Михаил Мишустин во время визита в Жостово.

Премьер-министр отметил, что на такие же цели в бюджете уже было заложено 600 миллионов рублей. Компании смогут получить субсидии на оплату энергоресурсов и страховых взносов, а также компенсировать часть расходов на сырье и материалы. Речь идет о помощи 86 предприятиям. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.