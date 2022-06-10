Путин поручил увеличить размер туристического кешбэка при поездках на Дальний Восток

Путешествия на Камчатку, Сахалин и Курилы станут доступнее для россиян. Владимир Путин поручил вдвое увеличить предельный размер туристического кешбэка – до 40 тысяч рублей при поездках на Дальний Восток. Сделать это собираются до 30 сентября.

Остальные условия программы для путешествий остаются такими же, как и для других регионов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.