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19:45

Политика

Путин поручил кабмину проработать соглашение об увеличении экспорта зерна в Китай

Путин поручил кабмину проработать соглашение об увеличении экспорта зерна в Китай

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Владимир Путин поручил кабмину проработать соглашение об увеличении экспорта зерна в Китай. Речь идет о новом сухопутном зерновом коридоре. Он также позволит нарастить объемы производства зерна в ряде российских регионов.

Тем временем в Стамбуле возобновились переговоры по зерновой сделке. В них участвуют замминистры обороны России, Турции, Украины, а также представители ООН. Эксперты считают, что отмена зерновой сделки спровоцирует международный продовольственный кризис.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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