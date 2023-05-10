Владимир Путин поручил кабмину проработать соглашение об увеличении экспорта зерна в Китай. Речь идет о новом сухопутном зерновом коридоре. Он также позволит нарастить объемы производства зерна в ряде российских регионов.

Тем временем в Стамбуле возобновились переговоры по зерновой сделке. В них участвуют замминистры обороны России, Турции, Украины, а также представители ООН. Эксперты считают, что отмена зерновой сделки спровоцирует международный продовольственный кризис.

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