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Новости часа: Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы резервистов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы резервистов. Документ опубликован на портале правовой информации.
Грузия не будет вводить санкции во избежание обострения отношений с РФ. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
МИД рекомендует гражданам РФ оценивать возможные риски при поездке в Литву. О рекомендациях сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.