Новости часа: Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы резервистов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы резервистов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Грузия не будет вводить санкции во избежание обострения отношений с РФ. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

МИД рекомендует гражданам РФ оценивать возможные риски при поездке в Литву. О рекомендациях сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.