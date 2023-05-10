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Политика

Новости часа: Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы резервистов

Новости часа: Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы резервистов

Путин отменил запрет на полеты авиакомпаний РФ в Грузию

Новости часа: Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию

Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию

Путин с лидерами СНГ возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

Песков прокомментировал слова Кирилла Буданова об убийстве русских

Киев стал не просто спонсором, а организатором терроризма – Песков

Новости часа: Кремль не исключает контактов РФ и США – Песков

Путин может обсудить с Совбезом атаку беспилотников на Кремль – Песков

Песков заявил о проведении расследования после атаки беспилотника на Кремль

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы резервистов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Грузия не будет вводить санкции во избежание обострения отношений с РФ. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

МИД рекомендует гражданам РФ оценивать возможные риски при поездке в Литву. О рекомендациях сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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