Новости часа: Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Президент подписал соответствующий указ.

Москва развивает социальную инфраструктуру в быстрорастущих Троицком и Новомосковском округах. Об этом заявил Сергей Собянин.

Два подземных пешеходных перехода отремонтировали на западе и юго-западе столицы. об этом сообщили в КГХ.