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10 апреля, 17:30

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Парад Победы на Красной площади отменять не планируется – Песков

Парад Победы на Красной площади отменять не планируется – Песков

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Парад на Красной площади в честь Дня Победы планируется и уже готовится. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также отметил, что в регионах решения по массовым мероприятиям к 9 мая будут принимать губернаторы. По словам пресс-секретаря президента, обеспечение безопасности граждан – это главный и единственный приоритет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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