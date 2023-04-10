Парад Победы на Красной площади отменять не планируется – Песков

Парад на Красной площади в честь Дня Победы планируется и уже готовится. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также отметил, что в регионах решения по массовым мероприятиям к 9 мая будут принимать губернаторы. По словам пресс-секретаря президента, обеспечение безопасности граждан – это главный и единственный приоритет.

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