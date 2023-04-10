Новости часа: Путин поручил сократить разрыв в доходах жителей Крыма с другими регионами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил сократить разрыв в доходах крымчан с жителями других регионов РФ. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Развязка на пересечении МКАД с Липецкой улицей готова на 50%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Госдуме предложили поощрять школьников за пятерки перечислениями на "Пушкинскую карту". С таким предложением депутат Госдумы от "Новых людей" Анна Скрозникова обратилась к главе правительства РФ Михаилу Мишустину.