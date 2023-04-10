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Новости

Новости

10 апреля, 16:30

Общество

Новости часа: Путин поручил сократить разрыв в доходах жителей Крыма с другими регионами

Новости часа: Путин поручил сократить разрыв в доходах жителей Крыма с другими регионами

Новости часа: Путин поручил направлять на туризм взносы от продажи иностранных активов

Новости часа: Песков заявил об отсутствии инициатив о пасхальном перемирии на Украине

Новости часа: Песков сообщил о подготовке к Параду 9 мая

Новости часа: российские производители лекарств получат поддержку от государства

Новости часа: в РФ продлили упрощенный порядок поступления студентов из зарубежных вузов

В РФ продлили программу упрощенного поступления студентов из зарубежных вузов

Кабмин РФ продлил программу упрощенного поступления студентов из зарубежных вузов

Новости часа: в Госдуму внесли поправки о пожизненном наказании за терроризм

Новости часа: Песков прокомментировал размещение ядерного оружия в Белоруссии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил сократить разрыв в доходах крымчан с жителями других регионов РФ. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Развязка на пересечении МКАД с Липецкой улицей готова на 50%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Госдуме предложили поощрять школьников за пятерки перечислениями на "Пушкинскую карту". С таким предложением депутат Госдумы от "Новых людей" Анна Скрозникова обратилась к главе правительства РФ Михаилу Мишустину.

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