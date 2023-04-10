Новости часа: Путин поручил направлять на туризм взносы от продажи иностранных активов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил направлять на развитие туризма взносы от сделок по передаче активов инвесторов из недружественных стран. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Станцию метро "Суворовская" построят в Москве без длительной остановки движения. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Вооруженные силы России уничтожили склады ВСУ в ДНР и ЛНР. Об этом заявили в Минобороны РФ.