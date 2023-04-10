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Новости

10 апреля, 15:45

Политика

Новости часа: Путин поручил направлять на туризм взносы от продажи иностранных активов

Новости часа: Путин поручил направлять на туризм взносы от продажи иностранных активов

Новости часа: Песков заявил об отсутствии инициатив о пасхальном перемирии на Украине

Новости часа: Песков сообщил о подготовке к Параду 9 мая

Новости часа: российские производители лекарств получат поддержку от государства

Новости часа: в РФ продлили упрощенный порядок поступления студентов из зарубежных вузов

В РФ продлили программу упрощенного поступления студентов из зарубежных вузов

Кабмин РФ продлил программу упрощенного поступления студентов из зарубежных вузов

Новости часа: в Госдуму внесли поправки о пожизненном наказании за терроризм

Новости часа: Песков прокомментировал размещение ядерного оружия в Белоруссии

Новости часа: концепцию безопасности Союзного государства подготовят в сжатые сроки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил направлять на развитие туризма взносы от сделок по передаче активов инвесторов из недружественных стран. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Станцию метро "Суворовская" построят в Москве без длительной остановки движения. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Вооруженные силы России уничтожили склады ВСУ в ДНР и ЛНР. Об этом заявили в Минобороны РФ.

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