Новости часа: Песков заявил об отсутствии инициатив о пасхальном перемирии на Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии инициатив о пасхальном перемирии на Украине. Он напомнил, что предыдущего рождественского перемирия Киев не придерживался.

Автомобили "Москвич" отправили из столицы в Крым. Производитель сообщил, что первые машины скоро появятся в местных салонах.

Комитет Госдумы по финрынку одобрил сокращение до месяца минимального срока действия ОСАГО. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции в Госдуме.