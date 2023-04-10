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Политика

Новости часа: Песков заявил об отсутствии инициатив о пасхальном перемирии на Украине

Новости часа: Песков заявил об отсутствии инициатив о пасхальном перемирии на Украине

Новости часа: Песков сообщил о подготовке к Параду 9 мая

Новости часа: российские производители лекарств получат поддержку от государства

Новости часа: в РФ продлили упрощенный порядок поступления студентов из зарубежных вузов

В РФ продлили программу упрощенного поступления студентов из зарубежных вузов

Кабмин РФ продлил программу упрощенного поступления студентов из зарубежных вузов

Новости часа: в Госдуму внесли поправки о пожизненном наказании за терроризм

Новости часа: Песков прокомментировал размещение ядерного оружия в Белоруссии

Новости часа: концепцию безопасности Союзного государства подготовят в сжатые сроки

Новости часа: участники СВО смогут получить допобразование бесплатно

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии инициатив о пасхальном перемирии на Украине. Он напомнил, что предыдущего рождественского перемирия Киев не придерживался.

Автомобили "Москвич" отправили из столицы в Крым. Производитель сообщил, что первые машины скоро появятся в местных салонах.

Комитет Госдумы по финрынку одобрил сокращение до месяца минимального срока действия ОСАГО. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции в Госдуме.

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