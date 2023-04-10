Новости часа: Песков сообщил о подготовке к Параду 9 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Главный Парад в Москве 9 мая готовится. Решение о проведении праздничного парада в регионах является прерогативой местных властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Минск и Москва могут рассмотреть "расширение рамок" совместной группировки. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Два человека ранены в ДНР при обстреле со стороны ВСУ. Об обстреле и его последствиях сообщили в ТАСС.