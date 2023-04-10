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Политика

Новости часа: Песков сообщил о подготовке к Параду 9 мая

Новости часа: Песков сообщил о подготовке к Параду 9 мая

Новости часа: российские производители лекарств получат поддержку от государства

Новости часа: в РФ продлили упрощенный порядок поступления студентов из зарубежных вузов

В РФ продлили программу упрощенного поступления студентов из зарубежных вузов

Кабмин РФ продлил программу упрощенного поступления студентов из зарубежных вузов

Новости часа: в Госдуму внесли поправки о пожизненном наказании за терроризм

Новости часа: Песков прокомментировал размещение ядерного оружия в Белоруссии

Новости часа: концепцию безопасности Союзного государства подготовят в сжатые сроки

Новости часа: участники СВО смогут получить допобразование бесплатно

Мишустин сообщил о подготовке проекта профобразования для участников СВО и их семей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Главный Парад в Москве 9 мая готовится. Решение о проведении праздничного парада в регионах является прерогативой местных властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Минск и Москва могут рассмотреть "расширение рамок" совместной группировки. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Два человека ранены в ДНР при обстреле со стороны ВСУ. Об обстреле и его последствиях сообщили в ТАСС.

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