Новости часа: российские производители лекарств получат поддержку от государства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин поддержит российских разработчиков лекарств, которые занимаются импортозамещением. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В России заболеваемость COVID-19 снизилась на 16,1% за неделю. Это данные Оперативного штаба.

Электрические речные суда начнут курсировать в Москве летом. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.