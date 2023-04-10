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Новости

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Общество

Новости часа: российские производители лекарств получат поддержку от государства

Новости часа: российские производители лекарств получат поддержку от государства

Новости часа: в РФ продлили упрощенный порядок поступления студентов из зарубежных вузов

В РФ продлили программу упрощенного поступления студентов из зарубежных вузов

Кабмин РФ продлил программу упрощенного поступления студентов из зарубежных вузов

Новости часа: в Госдуму внесли поправки о пожизненном наказании за терроризм

Новости часа: Песков прокомментировал размещение ядерного оружия в Белоруссии

Новости часа: концепцию безопасности Союзного государства подготовят в сжатые сроки

Новости часа: участники СВО смогут получить допобразование бесплатно

Мишустин сообщил о подготовке проекта профобразования для участников СВО и их семей

Новости часа: Песков назвал одну из ключевых тем на госсовете Союзного государства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин поддержит российских разработчиков лекарств, которые занимаются импортозамещением. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В России заболеваемость COVID-19 снизилась на 16,1% за неделю. Это данные Оперативного штаба.

Электрические речные суда начнут курсировать в Москве летом. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

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