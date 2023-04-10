Новости часа: в РФ продлили упрощенный порядок поступления студентов из зарубежных вузов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин продлил упрощенный порядок поступления в вузы для российских студентов, отчисленных за рубежом. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

Около 14 тысяч подъездов жилых домов отремонтируют в Москве в этом году. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

В Госдуме предложили разблокировать Twitter в России. Об этом заявил замглавы комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин.