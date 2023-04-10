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Общество

Новости часа: в РФ продлили упрощенный порядок поступления студентов из зарубежных вузов

Новости часа: в РФ продлили упрощенный порядок поступления студентов из зарубежных вузов

В РФ продлили программу упрощенного поступления студентов из зарубежных вузов

Кабмин РФ продлил программу упрощенного поступления студентов из зарубежных вузов

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Мишустин сообщил о подготовке проекта профобразования для участников СВО и их семей

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Новости часа: Песков заявил, что РФ не даст Белоруссию в обиду

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин продлил упрощенный порядок поступления в вузы для российских студентов, отчисленных за рубежом. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

Около 14 тысяч подъездов жилых домов отремонтируют в Москве в этом году. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

В Госдуме предложили разблокировать Twitter в России. Об этом заявил замглавы комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин.

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