В РФ продлили программу упрощенного поступления студентов из зарубежных вузов

Программа упрощенного поступления в вузы для российских студентов, которых отчислили за рубежом, продлена еще на год. Об этом сообщил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Это же правило теперь распространяется и на жителей новых регионов страны.

Кроме того, отечественные фармкомпании смогут получать субсидии от государства на разработку аналогов иностранных лекарств. Выделенные средства пойдут на закупку нового оборудования и оплату труда сотрудников.

Как подчеркнул премьер-министр, дополнительная поддержка поможет оперативно наладить собственное производство после окончания действия зарубежных патентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.