Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Общество

В РФ продлили программу упрощенного поступления студентов из зарубежных вузов

В РФ продлили программу упрощенного поступления студентов из зарубежных вузов

Кабмин РФ продлил программу упрощенного поступления студентов из зарубежных вузов

Новости часа: в Госдуму внесли поправки о пожизненном наказании за терроризм

Новости часа: Песков прокомментировал размещение ядерного оружия в Белоруссии

Новости часа: концепцию безопасности Союзного государства подготовят в сжатые сроки

Новости часа: участники СВО смогут получить допобразование бесплатно

Мишустин сообщил о подготовке проекта профобразования для участников СВО и их семей

Новости часа: Песков назвал одну из ключевых тем на госсовете Союзного государства

Новости часа: Песков заявил, что РФ не даст Белоруссию в обиду

Путин встретился с руководителями четырех новых регионов РФ

Программа упрощенного поступления в вузы для российских студентов, которых отчислили за рубежом, продлена еще на год. Об этом сообщил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Это же правило теперь распространяется и на жителей новых регионов страны.

Кроме того, отечественные фармкомпании смогут получать субсидии от государства на разработку аналогов иностранных лекарств. Выделенные средства пойдут на закупку нового оборудования и оплату труда сотрудников.

Как подчеркнул премьер-министр, дополнительная поддержка поможет оперативно наладить собственное производство после окончания действия зарубежных патентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьобразованиеобществоэкономикамедицинавидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика