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10 марта, 21:30

Политика

Путин создал комиссию Госсовета по вопросам поддержки бойцов СВО и их семей

Путин создал комиссию Госсовета по вопросам поддержки бойцов СВО и их семей

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Владимир Путин создал комиссию Госсовета по вопросам поддержки бойцов СВО и их семей, которая будет координировать усилия всех органов власти. Среди ее главных задач – адаптация участников спецоперации к мирной жизни, улучшение медпомощи и социального обслуживания.

Также президент утвердил список важных поручений. В частности, меры поддержки могут расширить на братьев и сестер погибших бойцов СВО, которые не достигли 18 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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