Путин дал поручение по поддержке неусыновленных детей погибших участников СВО

Владимир Путин поручил до 7 апреля рассмотреть возможность распространить соцподдержку для на неусыновленных детей погибших участников СВО. Также президент поручил выделить отдельное направление по поддержке предпринимательских инициатив участников СВО в программе соцконтракта.

Кроме того, российский лидер поручил обобщить региональную практику поддержки бойцов СВО и их семей.

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