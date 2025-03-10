10 марта, 10:15Политика
Путин дал поручение по поддержке неусыновленных детей погибших участников СВО
Владимир Путин поручил до 7 апреля рассмотреть возможность распространить соцподдержку для на неусыновленных детей погибших участников СВО. Также президент поручил выделить отдельное направление по поддержке предпринимательских инициатив участников СВО в программе соцконтракта.
Кроме того, российский лидер поручил обобщить региональную практику поддержки бойцов СВО и их семей.
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