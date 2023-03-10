Президент РФ Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя КНР. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Глава государства заверил, что Москва и Пекин продолжат координировать действия по ключевым вопросам. Владимир Путин также выразил уверенность в том, что лидеры двух стран будут расширять сотрудничество России и Китая в разных сферах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.