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10 марта, 19:30

Политика

Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя КНР

Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя КНР

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Президент РФ Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя КНР. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Глава государства заверил, что Москва и Пекин продолжат координировать действия по ключевым вопросам. Владимир Путин также выразил уверенность в том, что лидеры двух стран будут расширять сотрудничество России и Китая в разных сферах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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