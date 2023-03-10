10 марта, 19:30Политика
Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя КНР
Президент РФ Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя КНР. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
Глава государства заверил, что Москва и Пекин продолжат координировать действия по ключевым вопросам. Владимир Путин также выразил уверенность в том, что лидеры двух стран будут расширять сотрудничество России и Китая в разных сферах.
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