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Политика

Новости часа: Песков оценил возможность мирного урегулирования ситуации с Украиной

Новости часа: Песков оценил возможность мирного урегулирования ситуации с Украиной

Песков назвал разговор о мирном урегулировании украинского конфликта преждевременным

В Кремле прокомментировали запрет на въезд в Армению отдельным россиянам

Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

Новости часа: участники СВО получат отсрочку на регистрацию жилья по льготной ипотеке

Правительство расширит условия предоставления ипотеки по льготным программам

Новости часа: южный участок МСД улучшит транспортное обслуживание 22 районов Москвы

Новости часа: в Кремле призвали находящихся в Грузии россиян к осторожности

Песков рекомендовал россиянам воздержаться от пребывания в районах беспорядков Грузии

Новости часа: Путин вручил госнаграды россиянкам в Кремле

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал преждевременными разговоры о возможности мирного урегулирования ситуации с Украиной.

ВСУ выпустили 20 ракет по Донецку из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщает ТАСС.

Среди пострадавших в ДТП с автобусом под Саратовом – пятеро детей. Это данные Минздрава региона.

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