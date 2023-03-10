Новости часа: Песков оценил возможность мирного урегулирования ситуации с Украиной

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал преждевременными разговоры о возможности мирного урегулирования ситуации с Украиной.

ВСУ выпустили 20 ракет по Донецку из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщает ТАСС.

Среди пострадавших в ДТП с автобусом под Саратовом – пятеро детей. Это данные Минздрава региона.