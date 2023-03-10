Песков назвал разговор о мирном урегулировании украинского конфликта преждевременным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал преждевременными разговоры о возможности мирного урегулирования текущего конфликта на фоне роста количества жителей Украины, выступающих за диалог с Россией. Об этом пресс-секретарь президента заявил, общаясь с журналистами.

Он отметил, что несмотря на пропаганду против России, на Украине остаются люди, способные размышлять трезво. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.