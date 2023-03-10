Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя КНР. Президент выразил уверенность в том, что лидеры двух стран будут расширять сотрудничество России и Китая в разных сферах.

Си Цзиньпин, которому в июне исполнится 70 лет, переизбран на должность председателя Китайской Народной Республики на третий срок. Это стало возможным после того, как в Конституцию страны внесли поправки в 2018 году.

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