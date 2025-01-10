Мишустин рассказал, как журналисты обеспечивают безопасность России

Российские журналисты, опровергающие фейки, обеспечивают не только информационную, но и национальную безопасность страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на торжественной церемонии вручения премии правительства России в области СМИ за 2024 год.

Кроме того, глава кабмина отметил значимость документальных фильмов заместителя гендиректора ВГТРК Андрея Медведева. Его работы позволяют людям самостоятельно сделать выводы, очень важные для объективной оценки текущих событий, добавил Мишустин.

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