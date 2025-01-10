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10 января, 13:00

Политика

Песков прокомментировал заявление Трампа о готовности к диалогу с Россией

Песков прокомментировал заявление Трампа о готовности к диалогу с Россией

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Москва положительно оценивает намерение будущего президента США Дональда Трампа вести диалог с Владимиром Путиным. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, конкретных планов по встрече пока нет. Он подчеркнул, что для диалога не требуется предварительных условий, важно лишь обоюдное желание лидеров.

Песков добавил, что действия Соединенных Штатов при нынешнем руководстве направлены на продолжение конфликта на Украине, в то время как европейские страны следуют за их позицией. По его словам, позиция России по Украине остается последовательной и предельно четкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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