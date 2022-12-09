Процесс урегулирования на Украине будет непростым и длительным – Путин

Процесс урегулирования на Украине будет непростым и длительным. Но всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями, которые складываются на Земле. Такое заявление сделал Владимир Путин.

Президент также назвал правильным решение о начале спецоперации после слов Ангелы Меркель о Минских соглашениях. Бывший канцлер Германии говорила, что это было сделано, чтобы дать Украине время стать сильнее.

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