09 декабря, 19:15Политика
Путин заявил, что СВО должна была начаться еще раньше
Спецоперация могла бы начаться и раньше, но Россия рассчитывала договориться в рамках Минских соглашений. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию на саммит Евразийского экономического союза.
Также президент РФ отметил, что прозвучавшее заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях его разочаровало, ведь возникает вопрос доверия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.