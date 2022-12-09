Путин заявил, что СВО должна была начаться еще раньше

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09 декабря, 19:15

Политика

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Спецоперация могла бы начаться и раньше, но Россия рассчитывала договориться в рамках Минских соглашений. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию на саммит Евразийского экономического союза.

Также президент РФ отметил, что прозвучавшее заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях его разочаровало, ведь возникает вопрос доверия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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