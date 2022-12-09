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Новости

09 декабря, 17:30

Политика

Новости часа: Путин прокомментировал ситуацию с потолком цен на нефть

Новости часа: Путин прокомментировал ситуацию с потолком цен на нефть

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин заявил, что потолок цен вреден для мировых энергорынков. Также президент РФ отметил, что за бюджет РФ переживать не стоит.

По словам главы государства, что в ближайшие два года Евразийский экономический союз должен создать единый рынок газа.

Еще российский лидер заявил, что на данный момент нет никаких факторов для новой мобилизации.

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властьполитикаэкономикавидеоРоман Карлов
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