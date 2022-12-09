Путин заявил, что Запад превратил Украину в колонию и использует ее как таран против РФ

Запад превратил Украину в колонию и использует ее как таран против России. Об этом заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и СНГ. Масштаб угроз предъявляет повышенные требования к взаимодействию ведомств, подчеркнул президент.

Путин добавил, что исключительное значение в настоящее время приобретают совместные миротворческие миссии. Глава России призвал оборонные ведомства СНГ и ШОС улучшать оперативные возможности миротворцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.