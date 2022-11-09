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09 ноября, 23:15

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Путин подписал указ о награждении Стремоусова орденом Мужества

Путин подписал указ о награждении Стремоусова орденом Мужества

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Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя главы Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно.

Согласно документу, награда присвоена за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.

Замглавы администрации Херсонской области погиб в аварии на трассе Херсон – Армянск. Там разбились три машины. По предварительным данным, спровоцировал ДТП водитель грузовика. От удара бронированный внедорожник Стремоусова разорвало на части.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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