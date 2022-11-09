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Новости

09 ноября, 16:45

Политика

Новости часа: Мишустин потребовал учитывать наступление зимы при обеспечении военных РФ

Новости часа: Мишустин потребовал учитывать наступление зимы при обеспечении военных РФ

Мишустин призвал эффективно использовать средства, выделенные для ВС РФ

Новости часа: Мишустин призвал учитывать мнение военных при производстве продукции для них

Мишустин выступил на Координационном совете по обеспечению потребностей ВС РФ

Новости часа: Песков заявил, что выборы в конгресс США не повлияют на отношения с Россией

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Новости часа: в Кремле заявили, что анализируют информацию о выборах в конгресс США

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Путин продлил программу материнского капитала в РФ до конца 2026 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Михаил Мишустин потребовал учитывать наступление зимы при обеспечении потребностей российских войск. Он также подчеркнул, что задачи по сохранению устойчивости российской финансовой системы и экономики по-прежнему стоят перед всеми органами исполнительной власти.

РФ сожалеет, что прогресса по выполнению российской части зерновой сделки нет. Это учтут при решении о ее продлении, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Еврокомиссия предложила выделить Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи в 2023 году. Об этом заявила Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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