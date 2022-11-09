Новости часа: Мишустин потребовал учитывать наступление зимы при обеспечении военных РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Михаил Мишустин потребовал учитывать наступление зимы при обеспечении потребностей российских войск. Он также подчеркнул, что задачи по сохранению устойчивости российской финансовой системы и экономики по-прежнему стоят перед всеми органами исполнительной власти.

РФ сожалеет, что прогресса по выполнению российской части зерновой сделки нет. Это учтут при решении о ее продлении, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Еврокомиссия предложила выделить Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи в 2023 году. Об этом заявила Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.