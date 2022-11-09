Новости часа: Мишустин призвал учитывать мнение военных при производстве продукции для них

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По каждому элементу военной продукции нужно учитывать мнение тех, кто ее использует, заявил Михаил Мишустин. Он также отметил, что нет малозначимых вопросов в оснащении Вооруженных сил России

Госдума одобрила проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев-участников СВО.

Следователи приступили к допросу женщины, которая убила годовалую дочь, выбросив ее с 11 этажа. Об этом сообщили в СК РФ.