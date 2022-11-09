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Новости

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Общество

Новости часа: Мишустин призвал учитывать мнение военных при производстве продукции для них

Новости часа: Мишустин призвал учитывать мнение военных при производстве продукции для них

Мишустин выступил на Координационном совете по обеспечению потребностей ВС РФ

Новости часа: Песков заявил, что выборы в конгресс США не повлияют на отношения с Россией

В Кремле заявили, что анализируют информацию о выборах в конгресс США

Новости часа: в Кремле заявили, что анализируют информацию о выборах в конгресс США

Новости часа: Песков прокомментировал возможную поездку Путина на саммит G20

Песков пообещал в скором времени дать ответ, поедет ли Путин на G20

Путин продлил программу материнского капитала в РФ до конца 2026 года

Путин назвал финансирование соцсферы одним из ключевых вопросов

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По каждому элементу военной продукции нужно учитывать мнение тех, кто ее использует, заявил Михаил Мишустин. Он также отметил, что нет малозначимых вопросов в оснащении Вооруженных сил России

Госдума одобрила проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев-участников СВО.

Следователи приступили к допросу женщины, которая убила годовалую дочь, выбросив ее с 11 этажа. Об этом сообщили в СК РФ.

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