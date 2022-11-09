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Новости

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Политика

Новости часа: Песков заявил, что выборы в конгресс США не повлияют на отношения с Россией

Новости часа: Песков заявил, что выборы в конгресс США не повлияют на отношения с Россией

В Кремле заявили, что анализируют информацию о выборах в конгресс США

Новости часа: в Кремле заявили, что анализируют информацию о выборах в конгресс США

Новости часа: Песков прокомментировал возможную поездку Путина на саммит G20

Песков пообещал в скором времени дать ответ, поедет ли Путин на G20

Путин продлил программу материнского капитала в РФ до конца 2026 года

Путин назвал финансирование соцсферы одним из ключевых вопросов

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Путин заявил, что государство будет наращивать меры поддержки семей

Путин заявил, что поддержка государством семей с детьми должна становиться более весомой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Отношения России и США остаются плохими. Выборы в конгресс на это не повлияют, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Женщину, подозреваемую в убийстве годовалой дочери, выписали из больницы. Ее везут на допрос, сообщил СК.

Занятия по начальной военной подготовке в школах будут внеурочными. Об этом заявили в Минпросвещения РФ.

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