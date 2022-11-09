Новости часа: Песков заявил, что выборы в конгресс США не повлияют на отношения с Россией

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Отношения России и США остаются плохими. Выборы в конгресс на это не повлияют, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Женщину, подозреваемую в убийстве годовалой дочери, выписали из больницы. Ее везут на допрос, сообщил СК.

Занятия по начальной военной подготовке в школах будут внеурочными. Об этом заявили в Минпросвещения РФ.