Новости часа: в Кремле заявили, что анализируют информацию о выборах в конгресс США

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Кремле заявили, что анализируют информацию о выборах в конгресс США. Однако у властей есть и более важные дела, уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Цены на одежду и обувь на маркетплейсах снизились из-за параллельного импорта. Об этом рассказали в ФАС.

Из Херсонской области в целях безопасности эвакуировали около 80 тысяч человек. Об этом сообщили власти региона.