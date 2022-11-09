Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:45

Политика

Новости часа: в Кремле заявили, что анализируют информацию о выборах в конгресс США

Новости часа: в Кремле заявили, что анализируют информацию о выборах в конгресс США

Новости часа: Песков прокомментировал возможную поездку Путина на саммит G20

Песков пообещал в скором времени дать ответ, поедет ли Путин на G20

Путин продлил программу материнского капитала в РФ до конца 2026 года

Путин назвал финансирование соцсферы одним из ключевых вопросов

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Путин заявил, что государство будет наращивать меры поддержки семей

Путин заявил, что поддержка государством семей с детьми должна становиться более весомой

Путин осмотрел выставку об истории обороны Москвы на Красной площади

Путин проведет отдельное мероприятие о поддержке мобилизованных – Песков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Кремле заявили, что анализируют информацию о выборах в конгресс США. Однако у властей есть и более важные дела, уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Цены на одежду и обувь на маркетплейсах снизились из-за параллельного импорта. Об этом рассказали в ФАС.

Из Херсонской области в целях безопасности эвакуировали около 80 тысяч человек. Об этом сообщили власти региона.

Читайте также
властьполитикаэкономикарегионывидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика