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Политика

Новости часа: Песков прокомментировал возможную поездку Путина на саммит G20

Новости часа: Песков прокомментировал возможную поездку Путина на саммит G20

Песков пообещал в скором времени дать ответ, поедет ли Путин на G20

Путин продлил программу материнского капитала в РФ до конца 2026 года

Путин назвал финансирование соцсферы одним из ключевых вопросов

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Путин заявил, что государство будет наращивать меры поддержки семей

Путин заявил, что поддержка государством семей с детьми должна становиться более весомой

Путин осмотрел выставку об истории обороны Москвы на Красной площади

Путин проведет отдельное мероприятие о поддержке мобилизованных – Песков

Новости часа: Путин призвал не ослаблять внимание к коронавирусной инфекции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дмитрий Песков пообещал в скором времени дать ответ, поедет ли Владимир Путин на G20. По его словам, в Кремле продолжают обсуждать различные форматы участия президента РФ в этом саммите.

На газопроводе в ЛНР обнаружили взрывное устройство. Об этом сообщили в МВД.

170 тысяч человек присоединились к волонтерскому движению в Москве с начала 2022 года. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

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