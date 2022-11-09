Новости часа: Песков прокомментировал возможную поездку Путина на саммит G20

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дмитрий Песков пообещал в скором времени дать ответ, поедет ли Владимир Путин на G20. По его словам, в Кремле продолжают обсуждать различные форматы участия президента РФ в этом саммите.

На газопроводе в ЛНР обнаружили взрывное устройство. Об этом сообщили в МВД.

170 тысяч человек присоединились к волонтерскому движению в Москве с начала 2022 года. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.