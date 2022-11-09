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Политика

Песков пообещал в скором времени дать ответ, поедет ли Путин на G20

Песков пообещал в скором времени дать ответ, поедет ли Путин на G20

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В ближайшее время станет известно, поедет ли Владимир Путин на саммит G20 в Индонезии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле продолжают обсуждать различные форматы участия Путина во встрече "Большой двадцатки". Она состоится на следующей неделе.

Также Песков сообщил журналистам, что в Кремле анализируют информацию о результатах выборов в конгресс США. Он подчеркнул, что отношения России и Штатов пока будут оставаться плохими, а преувеличивать значение выборов в конгресс в этом случае не стоит.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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