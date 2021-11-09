В Кремле обеспокоены ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии и Польши

В Кремль надеются, что ситуация на границе Белоруссии и Польши не приведет к угрозам для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, самое главное в ситуации на белорусско-польской границе – жизнь и здоровье скопившихся там людей.

МИД Польши уже обвинил Белоруссию в использовании беженцев для дестабилизации ситуации в Евросоюзе. Соседняя Литва объявила о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией и Польшей.

Беженцы из стран Африки и Ближнего Востока продолжают прорываться на польскую территорию из Белоруссии. Со стороны Польши к охране границы привлекли военных. Польские спецслужбы сообщают, что на территории Белоруссии находится примерно 15 тысяч нелегальных мигрантов, которые хотят прорваться в Евросоюз.

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