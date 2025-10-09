Форма поиска по сайту

09 октября, 16:15

Путин прокомментировал крушение самолета Embraer 190 в 2024 году

Путин прокомментировал крушение самолета Embraer 190 в 2024 году

Самолет Embraer 190 азербайджанских авиалиний, скорее всего, был задет обломками выпущенной РФ ракеты, а не поражающими боевыми элементами, заявил Владимир Путин на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Таджикистане.

Самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в декабре 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана.

Путин рассказал об итогах расследования трагедии. По его словам, случившееся связано с несколькими обстоятельствами. В частности в небе находился украинский беспилотник, также в системе ПВО России фиксировались технические сбои.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

властьпроисшествиявидеоРоман КарловНаталия Шкода

