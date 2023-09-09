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09 сентября, 19:45

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В День города запустили движение по проспекту Багратиона

В День города запустили движение по проспекту Багратиона

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В День города запустили движение по проспекту Багратиона. В церемонии открытия приняли участие Владимир Путин и Сергей Собянин.

По словам президента РФ, запуск проспекта Багратиона – это еще один серьезный шаг в развитии Московского транспортного узла. Эта магистраль проходит от "Москвы-Сити" и ТТК до транспортной развязки на пересечении МКАД и Молодогвардейской улицы, а ее протяженность составляет около 10 километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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