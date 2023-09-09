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09 сентября, 15:45

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Сергей Собянин объявил о запуске полноценного движения по МСД

Сергей Собянин объявил о запуске полноценного движения по МСД

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Владимир Путин и Сергей Собянин открыли финишный участок МСД

В Москве в День города открыто южное направление МСД. В церемонии открытия приняли участие Владимир Путин и Сергей Собянин.

Ввод Южного направления МСД улучшил транспортную доступность 22 районов Москвы с общим населением 2,5 миллиона человек. Сергей Собянин пояснил, что общая протяженность МСД будет составлять 68 километров. Его ввод позволит улучшить движение на МКАД и Третьем транспортном кольце.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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