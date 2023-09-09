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09 сентября, 14:15

Город

Президент поздравил жителей столицы с Днем города

Президент поздравил жителей столицы с Днем города

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В концертном зале "Зарядье" состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню города. В нем приняли участие Владимир Путин и Сергей Собянин. Президент поздравил москвичей с праздником, отметив, что столица ни на шаг не отступает от реализации масштабных программ развития.

В своем поздравлении президент РФ подчеркнул, что в столице динамично развиваются социально значимые проекты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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