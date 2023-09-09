Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города

Владимир Путин во время торжественного мероприятия в концертном зале "Зарядье" поздравил москвичей с Днем города. В своем поздравлении президент РФ подчеркнул, что Москва с самого основания является надежной защитой, а также твердой опорой всей России.

Также глава РФ отметил, что столица динамично развивается и использует прорывные подходы к модернизации транспортных поток. Так, столичное метро выросло с 2014 года в 1,5 раза, открыты четыре диаметра, сформирован новый транспортный каркас Москвы.

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