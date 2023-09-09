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09 сентября, 13:15

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Путин и Собянин открыли движение по проспекту Багратиона

Путин и Собянин открыли движение по проспекту Багратиона

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Владимир Путин и Сергей Собянин в формате видеосвязи запустили движение по проспекту Багратиона (Северному дублеру Кутузовского проспекта) в Москве. По словам мэра Москвы, проспект Багратиона, получивший свое название по итогам общественного голосования, представляет собой продолжение трассы М1, которая ранее доходила до МКАД, упиралась в нее и создавала "массу транспортных проблем".

Кроме того, президент РФ и мэр столицы открыли финишный участок МЦД-4. МЦД-4 стал связующим звеном между Калужским и Нижегородским направлениями Московской железной дороги (МЖД), протянувшись с западной в восточную часть столицы.

Также Сергей Собянин и Владимир Путин запустили движение по МСД. Ввод Южного направления МСД улучшил транспортную доступность 22 районов Москвы с общим населением 2,5 миллиона человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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