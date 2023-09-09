Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы. Как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, выбор такого формата голосования связан с графиком президента РФ.

Президент отметил, что по итогам голосования будет определен состав многих региональных законодательных собраний и органов местного самоуправления, в 21 субъекте РФ, в том числе в Москве, будут избраны главы регионов.

Отмечается, что глава государства сделал выбор в онлайн-формате не впервые. До этого президент РФ голосовал с помощью цифрового устройства на выборах муниципальных депутатов. Тогда он назвал подобный способ удобным и надежным.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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