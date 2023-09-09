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09 сентября, 12:30

Политика

Песков заявил, что жители новых территорий показывают высокую активность на выборах

Песков заявил, что жители новых территорий показывают высокую активность на выборах

Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко

Путин и Собянин открыли участок трассы М-12 Москва – Казань

Путин и Собянин открыли головной участок трассы Москва – Казань

Москвичи проголосовали на выборах мэра столицы на новой трассе М-12

Москвичи проголосовали на выборах мэра на новой трассе М-12

Путин и Собянин открыли участок федеральной трассы М12 Москва – Казань

Новости часа: Путин и Собянин открыли головной участок трассы Москва – Казань

Новости часа: Путин и Собянин открыли головной участок трассы Москва – Казань

Путин и Собянин открыли головной участок трассы Москва – Казань

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жители новых территорий показывают высокую активность на выборах. Жители выбирают депутатов законодательных собраний и муниципальных советов.

В России с 8 по 10 сентября проходят выборы. Несмотря на военное положение, голосование проходит в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

Также стало известно, что в дистанционном электронном голосовании на выборах мэра столицы участие приняли уже больше 1,8 миллиона москвичей. Таковы данные Общественного штаба наблюдателей.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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