Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жители новых территорий показывают высокую активность на выборах. Жители выбирают депутатов законодательных собраний и муниципальных советов.

В России с 8 по 10 сентября проходят выборы. Несмотря на военное положение, голосование проходит в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

Также стало известно, что в дистанционном электронном голосовании на выборах мэра столицы участие приняли уже больше 1,8 миллиона москвичей. Таковы данные Общественного штаба наблюдателей.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.