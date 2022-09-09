Песков прокомментировал идею о введении ограничений на турвизы для россиян в ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление еврокомиссара о введении строгих ограничений на туристические визы для россиян. По его словам, Москва проанализирует конкретные шаги и решит, что делать.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что в 9 сентября Европейский совет примет ее предложение полностью заморозить туристические визы для россиян.