Новости часа: Кремль прокомментировал решение стран Балтии по отказу во въезде россиянам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Кремле назвали "крайней позицией" решение стран Балтии по отказу во въезде россиянам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Въезд в ЕС с 12 сентября разрешат только родственникам жителей и российским журналистам. Об этом заявили в Еврокомиссии.

Выставку Третьяковской галереи планируют открыть в обновленном павильоне ВДНХ осенью. Об этом рассказал Сергей Собянин.