Все ответные меры на санкции Запада будут тщательно выверенными – Песков

Все ответные меры на санкции Запада, в том числе на визовые ограничения, будут тщательно выверенными, но не обязательно зеркальными. Об этом заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия будет делать то, что соответствует ее интересам. А она заинтересована в привлечении иностранных туристов, в том числе из недружественных стран.

При этом Песков добавил, что Прибалтика, которая приняла решение запретить въезд для россиян, заняла абсолютно крайнюю позицию, ответ на эти действия будет рассматриваться.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.