Путин присвоил главе МЧС Зиничеву звание Героя России посмертно

Владимир Путин подписал указ о присвоении главе МЧС РФ Евгению Зиничеву, погибшему в ходе учений, звания Героя России посмертно.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске. Министр приехал в Дудинку, где совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом проверял ход строительства новой пожарной части.

Зиничев стоял с известным кинорежиссером Александром Мельником на краю выступа. Последний поскользнулся и сорвался в воду, а глава МЧС бросился за ним.