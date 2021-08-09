Путин поручил увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ

За ценами на продукты в торговых сетях будет следить Федеральная антимонопольная служба. Поручение ведомству дал президент. А еще он дал указ увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ.

Кроме того, российские производители должны получить беспрепятственный доступ к розничным рынкам и ярмаркам. И количество самих этих точек надо увеличить.

Этим вопросом займутся главы регионов вместе с правительством. Все это делается, чтобы не допустить рост цен на продукты.

Что будет с ценами в ближайшее время, рассказал ведущий аналитик инвестиционной компании Александр Купцикевич. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.