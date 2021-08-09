Путин обратился к паралимпийцам перед соревнованиями в Токио

Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с российскими паралимпийцами, проходящими финальную подготовку к предстоящим токийским играм на тренировочных базах в различных регионах страны.

"Наше волнение и переживания за вас – нашу гордость, за ваши достижения в жизни и спорте. Знаю, что вы блестяще прошли все отборочные турниры и показали достойные спортивные результаты, в полной мере проявив свой легендарный характер и колоссальную силу духа. Миссия паралимпизма – вдохновлять и восхищать мир. Это именно про вас", – сказал Путин.

XVI Паралимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. В них примут участие более 200 россиян, которые выступят в 19 видах спорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.